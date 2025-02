Spezia-Palermo, Dionisi: “Il recupero doveva essere di 4 minuti”

Il tecnico: "L'episodio del 2-1 ha cambiato la partita. Nessun crollo a fine gara"

Potevano essere tre punti importanti e invece il Palermo lascia il “Picco” di La Spezia con una sola lunghezza dopo la rimonta subita nel recupero dai padroni di casa. Il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi, ai microfoni ufficiali del club nel post partita, commenta così la gara terminata con il risultato di 2-2.

“C’è delusione perché la partita è cambia subito con il gol di Ranocchia che ci ha messo nelle migliori condizioni, ma al tempo stesso ci siamo abbassati presto facendo una partita più difensiva. L’abbiamo interpretata bene e grazie anche a questo abbiamo fatto il secondo gol, con i ragazzi che sono stati bravi in una riconquista alta”.

“Poi purtroppo l’episodio del 2-1 ha cambiato la partita e ha determinato il risultato finale – ha aggiunto l’allenatore -. Gli ultimi cinque minuti, il recupero doveva essere di quattro minuti e l’arbitro ne ha dato uno in più ma non ho capito perché. Però la gara era diventata di confusione e in quest’ultima, attaccando sotto la loro curva, hanno trovato il pareggio. Dispiace perché sembrava una gara indirizzata che stava gestendo bene. Solo in alcune occasioni potevamo concedere qualcosa di meno a loro”.

“Non è stato un crollo a fine gara, ma la qualità loro nel primo gol e demerito nostro nella gestione della palla. La partita è stata equilibrata, l’hanno fatta tanto loro e giocavamo contro una squadra forte che in casa no aveva mai perso. Eravamo vicini a ottenere il risultato e purtroppo non ci siamo riusciti. Il rammarico è portare a casa solo un punto quando ne potevi prendere tre”, spiega Dionisi.

“Piangersi addosso non ti porta vantaggi, dobbiamo capire che ora c’è da recuperare anche questa. Oggi abbiamo mosso la classifica in un campo difficile dove tante non sono riuscite. Noi comunque siamo il Palermo e dobbiamo cambiare il nostro trend sopratutto in casa“, ha concluso il tecnico.