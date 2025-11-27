Venerdì 5 dicembre a Palermo

PALERMO – ‘Splendor Mariae’ – Canti e sonate barocche in onore della Vergine’. Questo il titolo dell’evento in programma venerdì 5 dicembre a Palermo, a partire dalle 18, nella Chiesa dell’Immacolata concezione del Capo. Si tratta di una iniziativa della Fondazione ‘Salvare Palermo’, nell’ambito del progetto ‘Albergheria e Capo insieme per la promozione umana’, portato avanti con ‘Progetto Policoro’ e Associazione Kandiskij.

Il programma e gli artisti

Si esibiranno Giuseppe Intogna (organo), Francesco La Bruna (violino) e Alida Capobianco (soprano). L’ingresso è libero. Questo il programma dell’iniziativa: dal ‘Gloria Domine Deus’ di Vivaldi; ‘Toccata e Canzon dopo l’epistola’ dalla Messa della Madonna, di Girolamo Frescobaldi; ‘Sonata I per violino e b.c.’, di Michel Corrette; ‘Ave Maria Stella per soprano e organo’ (Gregoriano); ‘Bergamasca da ‘I fiori musicali’ per organo’, di Girolamo Frescobaldi; ‘Ave Maria per soprano e organo’, di Giulio Caccini; dalla Cantata BWW 156 Aria ‘Ichsteh miteinemFuss im Grabe’, per violino e organo, di Johann Sebastian Bach; dal Trionfo del tempo e del disinganno ‘Tu del ciel ministro eletto’, per soprano, violino e organo, di Georg Friedrich Handel.