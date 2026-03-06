Si completa l'iter voluto dal governo Schifani, arriva anche la firma per i 63 nuovi funzionari

PALERMO – Il passaggio è atteso perché rappresenta soprattutto il via libera alla stabilizzazione dei lavoratori Asu nella società partecipata Servizi ausiliari Sicilia (Sas). L’approvazione del bilancio consolidato della Regione per il 2024, secondo punto all’Ordine del giorno della riunione di Giunta prevista per oggi, venerdì 6 marzo, consentirà di chiudere una lunga vicenda e dare risposte definitive a 259 famiglie.

Che cos’è il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato riunisce la situazione contabile della Regione e quella delle sue Partecipate e dei suoi enti. Un documento che mostra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria complessiva del ‘gruppo’ Regione.

Si chiude l’era delle proroghe per i lavoratori Asu

Il futuro dei lavoratori Asu, che non dovranno più inseguire le proroghe annuali ad ogni Finanziaria, passa dall’ok alla delibera messa a punto dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Le stabilizzazioni sono previste in un’appendice al Piano assunzioni della Sas approvata dal governo regionale. Si tratta di lavoratori che svolgono le loro mansioni nei dipartimenti Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture –

La stabilizzazione dei lavoratori Asu è stata resa possibile grazie ad uno stanziamento di 22 milioni di euro deciso dal governo Schifani nel novembre del 2025. Sono risorse reperite attraverso la rimodulazione di capitoli di bilancio esistenti, senza nuovi oneri per le casse regionali. Un iter che era iniziato con una norma ad hoc prevista nella Finanziaria 2025-2027 che ha consentito di superare un ostacolo legislativo.

Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana

In arrivo l’assunzione di 63 nuovi funzionari

Il via libera al Consolidato è atteso anche dai 63 vincitori degli ultimi due concorsi per funzionari banditi dal dipartimento Funzione pubblica. I nomi dei nuovi assunti sono stati pubblicati sul sito del dipartimento ma la firma sul contratto a tempo indeterminato sarà possibile soltanto dopo l’ok al bilancio consolidato. Si tratta di 47 funzionari economico-finanziari e di 16 funzionari di controllo di gestione.

Il Consolidato e la possibilità di reclutare dirigenti esterni

L’approvazione del Consolidato sblocca anche le firme sui contratti dei componenti degli uffici di gabinetto negli assessorati e dei vari consulenti. Via libera anche alla possibilità di stipulare contratti con dirigenti esterni, cosa che potrebbe accadere per la scelta della nuova guida del dipartimento Pianificazione strategica.

Così è stato per Salvatore Iacolino, oggi dirottato alla guida del Policlinico di Messina e così potrebbe essere per il suo successore, a meno che la Regione non decida di rivolgere l’interpello soltanto ai propri dirigenti.