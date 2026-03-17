Il prefetto ha disposto la chiusura del settore ospiti

CATANIA – Biglietti vietati ai supporter salentini del Casarano. Lo ha deciso il prefetto di Catania, in vista della gara Catania-Casarano, in programma lunedì 23 marzo alle 20.30 allo stadio Massimino.

La gara è valida per la trentatreesima giornata del campionato Serie C. Il prefetto, nello specifico, ha disposto la chiusura del settore ospiti. E il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Lecce. Lo ha reso noto, attraverso un comunicato pubblicato nel suo sito, il Catania Fc.