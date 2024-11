Strage di Altavilla, il Riesame: Giovanni Barreca resti in carcere

La decisione non è ancora esecutiva

PALERMO – Strage di Altavilla: il tribunale del Riesame di Palermo ha annullato il provvedimento del gup di Termini Imerese che aveva dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere Giovanni Barreca, che dunque dovrà tornare in carcere.

Barreca è accusato di aver sterminato moglie e due figli con la complicità della figlia 17enne e di una coppia di amici, nel corso di un folle rito di esorcismo. Il giudice aveva anche disposto la scarcerazione dell’indagato e il suo ricovero in una Rems.

La decisione sulla strage di Altavilla

Contro il provvedimento del giudice delle indagini preliminari aveva fatto ricorso la Procura di Termini Imerese che ha lamentato di non essere stata sentita sul punto, soprattutto alla luce del fatto che il proprio consulente, a differenza del perito del gup, aveva concluso per la parziale e non per la totale incapacità di Barreca.

Al momento non si conoscono le motivazioni della decisione del Riesame che comunque non è ancora esecutiva in quanto soggetta a ricorso per Cassazione. Giovanni Barreca era stato dichiarato incapace di intendere e di volere ed era andato in una Rems, Residenza esecuzione misure di sicurezza. Non tornerà in carcere fino a che non si pronuncerà la Cassazione.