Stragi del 92: riaperta il dibattimento, processo a Messina Denaro

Il capomafia è accusato di essere stato tra i mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio

PALERMO – E’ stato rinviato al 22 giugno il processo che si svolge in Corte d’Assise d’Appello a Caltanissetta nei confronti del capomafia latitante Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato tra i mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio delle quali ricorre quest’anno il trentesimo anniversario. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza per riaprire l’istruttoria dibattimentale e nella prossima udienza sarà chiamato a deporre in aula un perito. In primo grado il latitante era stato condannato all’ergastolo. La corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta dal giudice Roberta Serio, lo aveva dichiarato colpevole degli attentati. Capo della mafia trapanese, Messina Denaro, ricercato dal 1993, è stato tra i responsabili della linea stragista di Cosa nostra