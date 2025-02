Stretta sui monopattini, controlli e raffica di multe a Trapani

Infrazioni al nuovo codice della strada

TRAPANI – I carabinieri della compagnia di Trapani hanno multato 10 persone a bordo di monopattini che non hanno rispettato le nuove norme del codice della strada. Gli utenti sono stati multati per l’uso del monopattino elettrico senza l’utilizzo del casco, del giubbotto catarifrangente durante le ore notturne e per il non adeguamento degli indicatori luminosi di svolta e di stop.

Multe anche per gli automobilisti. Tre guidatori sono stati sanzionati per uso del telefono cellulare alla guida, altri cinque per guida senza patente; sei automobilisti per guida non commisurata alle condizioni della strada e 17 per guida di veicolo non coperto da assicurazione.