Stromboli, trabocco lavico e colata nella Sciara del fuoco

Attività da due bocche nell'area craterica Nord

STROMBOLI – Un trabocco lavico che dall’area craterica Nord dello Stromboli sta alimentando un flusso lavico nella parte alta della Sciara del Fuoco è stato osservato dalle 8 di stamattina su dalle telecamere di sorveglianza dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

Il trabocco è accompagnato da una continua attività di spattering da almeno due bocche nell’area craterica Nord. All’area craterica sud sta continuando l’attività esplosiva. Dal punto di vista sismico il tremore vulcanico non mostra variazioni significative oscillando all’interno della fascia dei valori medi.

Non si evidenziano esplosioni di particolare ampiezza e la frequenza di accadimento è invariata nelle ultime ore. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative.