Studentessa tedesca violentata, arrestato l’aggressore

Si tratta di un pregiudicato per droga. Ha pedinato la vittima fino a casa

PALERMO – Da alcuni giorni girovagava di casa in casa per evitare l’arresto.

I poliziotti della squadra mobile gli davano la caccia. Sarebbe un pregiudicato per droga di 22 anni il violentatore della turista tedesca, aggredita il 29 luglio scorso in via Polara, non lontano dal tribunale di Palermo.

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di ordinanza cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica.

G.L.M., sono queste le sue iniziali, deve rispondere di lesioni personali e violenza sessuale.

Le indagini sono partite la notte stessa dell’aggressione, quando una telefonata ha avvertito la polizia. C’era una ragazza che urlava per chiedere aiuto.

La giovane studentessa tedesca, a Palermo per il progetto universitario “Erasmus”, ha fornito una descrizione dell’aggressore. Il resto lo hanno fatto le immagini delle telecamere di sicurezza e la conoscenza del territorio da parte degli investigatori.

Il pregiudicato è un volto noto alle forze dell’ordine. In realtà non avrebbe dovuto trovarsi in città, visto che gli è stato imposto un divieto di dimora.

Ed invece quella notte avrebbe pedinato la studentessa che dalla zona di via Maqueda, dopo avere trascorso una serata con gli amici, stava rientrando a casa nel rione Noce.

Qui ha spintonato la ragazza, facendola cadere a terra, poi l’avrebbe immobilizzata e infine costretta a subire atti sessuali.

Il quadro probatorio raccolto dai pm è stato ritenuto solido dal giudice per le indagini preliminari ed è scattato l’arresto.