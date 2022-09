Studenti con disabilità, stanziati altri fondi

L'annuncio dell'assessore Scavone.

1' DI LETTURA

“Stanziati ulteriori € 11.600.000,00 in favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole superiori di secondo grado dell’Isola per l’imminente avvio delle attività scolastiche”. A darne comunicazione è l’Assessore Scavone.

“Per scongiurare l’interruzione dell’assistenza in favore degli alunni con disabilità

frequentanti le scuole superiori di secondo grado e dato l’approssimarsi dell’imminente avvio del

nuovo anno scolastico ho chiesto agli uffici del Dipartimento di accelerare l’iter per il

trasferimento delle risorse in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali

delegati a fornire i servizi di assistenza”.

Con il D.R.S. n. 1518 del 06 settembre 2022 si è provveduto a liquidare le somme agli Enti

citati per la fornitura dei servizi di assistenza all’autonomia alla comunicazione, al trasporto al

convitto e semi-convitto ed all’attività extrascolastica.

La fornitura dei servizi di assistenza, è riferita all’esercizio finanziario in corso, mentre i

servizi forniti dagli istituti scolastici alle ex Province Regionali, sono riferiti all’anno scolastico che

insiste su due esercizi finanziari.

“Il Governo Musumeci, – continua Scavone – non intende abbassare l’attenzione nei

confronti dei soggetti più fragili. Ha attuato ogni sforzo, per reperire ulteriori risorse per offrire

loro un alto livello quantitativo e qualitativo dei servizi di assistenza e scongiurare le probabili

interruzioni dei servizi pubblici essenziali.