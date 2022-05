Studenti dell’UE a Palermo per il progetto ‘Latins’

Il progetto favorisce ed incoraggia il multilinguismo con l’insegnamento di cinque lingue di derivazione latina

PALERMO – I ragazzi dell’Unione Europea tornano finalmente a riunirsi in presenza, a Palermo dal 2 al 6 maggio 2022 una delegazione di alunni e docenti provenienti da Francia, Romania, Portogallo e Spagna si ritrova all’Istituto “Francesco Ferrara”, in Via Sgarlata 11. Gli oltre 30 studenti coinvolti partecipano al progetto “LATINS” dell’Erasmus+ che favorisce ed incoraggia il multilinguismo con l’insegnamento di cinque lingue di derivazione latina, grazie anche all’utilizzo dell piattaforma digitale latinsproject.eu.

Numerose le visite e i workshop previsti in queste giornate, tra cui anche uno dedicato ai diritti umani, organizzato mercoledì 4 maggio dalle 11:30 a Palazzo delle Aquile dove il sindaco Orlando riceverà il gruppo di professori e alunni. All’incontro sarà presente anche l’Assessora alla Scuola Giovanna Marano, che da anni segue con attenzione le iniziative dell’istituto “Ferrara”.

“Finalmente i nostri studenti – dichiara la Dirigente, Prof.ssa Patrizia Abate – hanno ripreso a viaggiare con il progetto “LATINS”, sospeso a causa delle pandemia, con entusiasmo conoscono e ritrovano culture diverse, si confrontano con i coetanei dei diversi paesi e si formano in uno spirito “europeo” e con un senso più profondo di comunità“.