Stupinigi grida al miracolo: lacrime dalla statua del Cristo

La notizia riportata da La Stampa. Al Vaticano spetta adesso la valutazione del fenomeno

1' DI LETTURA

TORINO – A Stupinigi, frazione del Comune di Nichelino, in provincia di Torino, si grida al miracolo. Secondo alcune testimonianze riportate da La Stampa, alcuni fedeli avrebbero notato che la statua del Cristo avrebbe pianto in quattro occasioni.

Il quotidiano di Torino annuncia che verranno eseguiti esami tecnici sul liquido e sulla statua del Cristo per verificare se ci sono trucchi. Poi toccherà alla commissione d’inchiesta diocesana valutare l’autenticità del fenomeno. L’ultima parola spetterà alla Congregazione per la dottrina della fede del Vaticano per attestare un eventuale miracolo di Stupinigi.