Sul cammino di Francesco, il film su Biagio Conte: via alle riprese

Scritto da Stefano Rulli e Costanza Quatriglio

ROMA – La straordinaria vita di Fratel Biagio Conte, definito da molti il “nuovo San Francesco”: la racconta il film tv “Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte” – prodotto da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction – le cui riprese sono iniziate a Palermo, per poi proseguire tra Roma e Assisi.

Il film è scritto da Stefano Rulli e Costanza Quatriglio, da un soggetto di Stefano Rulli, Gloria Giorgianni, Nicola Campiotti, Celestino Pietro Pesce e Costanza Quatriglio, e diretto da Costanza Quatriglio; con la collaborazione della Missione di Speranza e Carità e le consulenze alla sceneggiatura Giacomo Mirto, Giacomo Pilati e Davide Rondoni.

Realizzato con il patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il film – interpretato da Alessio Vassallo, nel ruolo di Fratel Biagio Conte, e con la partecipazione, tra gli altri, di Donatella Finocchiaro e Antonio Catania – ripercorre la storia di un uomo capace di incarnare lo spirito francescano nella contemporaneità e racconta al grande pubblico un San Francesco moderno e siciliano, nato a Palermo negli anni Sessanta in una famiglia di imprenditori, che scelse di abbandonare un’esistenza agiata per dedicarsi interamente agli ultimi, vivendo accanto ai senzatetto della sua città una vita di povertà e condivisione.

Il film, della durata di 100 minuti, prende avvio dalla scomparsa di Biagio Conte e dalle ricerche della trasmissione “Chi l’ha visto?”, grazie alle quali la famiglia scoprirà la sua scelta di vita radicale, e prosegue seguendo il protagonista nel pellegrinaggio ad Assisi, nel successivo ritorno a Palermo e nei numerosi incontri che lo porteranno a fondare la sua comunità accanto ai senzatetto della stazione, dando vita alla figura di Fratel Biagio. Un’eredità di fede e solidarietà che continua ancora oggi con la Missione di Speranza e Carità – fondata nel 1993 da Biagio Conte e, a seguito della sua morte avvenuta nel 2023, portata avanti da Don Pino – che presta soccorso e favorisce la reintegrazione nel tessuto sociale ai senzatetto e a tutti i bisognosi della comunità siciliana e non solo.

“Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del ministero della Cultura – direzione generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno di Banca Agricola Popolare di Sicilia.