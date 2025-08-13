Il Palabeach Catania è pronto a difendere i titoli nazionali

Il team eteno presente in tutte le categorie

CATANIA – Si “accende” la sabbia sulle spiagge dell’Abruzzo. È pronto a entrare in scena lo sport più antico, con il suo tipico rumore che fa battere il cuore da molte generazioni. La storia della palla tamburello continua con gli scudetti italiani.

Dal 22 al 24 agosto 2025 la F.I.P.T quest’anno ha scelto i campi del Lido Fernando di Vasto Marina, in provincia di Chieti dove si svolgerà uno degli appuntamenti più attesi del Tambeach italiano. I Campionati Nazionali, con in palio gli scudetti per le principali categorie assolute. In scena le gare del singolo maschile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.

Per la prima volta si assegneranno inoltre i titoli nazionali nelle categorie Under 14 e Under 16 m/f.

Tre i campi di gara pronti ad ospitare un’intensa tre giorni di sport, passione e spettacolo, con il via ufficiale venerdì 22 agosto alle ore 15:00 e la conclusione prevista per domenica 24 agosto alle ore 14:00.

Il programma completo:

Singolo Maschile – 23° Scudetto

Doppio Maschile – 28° Scudetto

Doppio Femminile – 25° Scudetto

Doppio Misto – 27° Scudetto

Under 14 e Under 16 (Maschile e Femminile) – squadre miste

Saranno presenti i migliori atleti del panorama nazionale, con le squadre finaliste, in campo anche le promesse del futuro e i grandi nomi che hanno fatto la storia recente di questa disciplina.

Il Palabeach Catania da anni porta il proprio nome sul gradino più alto del podio e come da tradizione, con oltre 50 anni di storia (nel corso dei quali sono nate generazioni di tamburellisti tra i più importanti d’Italia), cercherà di difendere i titoli conquistati in tutte le categorie negli ultimi 4 anni.

I giocatori in campo

Il team del Palabeach Catania ha già scelto l’elenco dei giocatori che rappresenteranno la palla tamburello etnea alle finali nazionali di Vasto Marina (CH)