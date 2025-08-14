 Taormina, droni in azione per sorvegliare le spiagge a Ferragosto
Taormina, droni in azione per sorvegliare le spiagge a Ferragosto

De Luca: "Niente fuochi né attendamenti"
TAORMINA (MESSINA) – “Stiamo monitorando le spiagge di Taormina con i nostri droni, ogni ombrellone e altro suppellettile incustodito che troveremo domani dalle 5 alle 9 sarà rimosso e sequestrato”. Lo dice il sindaco, Cateno De Luca, ricordando l’ordinanza che per il Ferragosto vieta ogni forma di attendamento e di accensione di fuochi e falò.

“A coloro che passeranno una romantica notte sulle spiagge di Taormina -avverte De Luca – dico: evitate di puntare la sveglia perché ci penserò domani alle 5”.

