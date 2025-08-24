Tardino, il ricorso al Tar: fissata l’udienza, ecco quando

La data della trattazione

la nomina e le polemiche

PALERMO – Ricorso della Regione Siciliana contro la nomina all’Autorità portuale della Sicilia occidentale (Adsp) di Annalisa Tardino, il Tar ha fissato l’udienza. Ecco quando.

Tardino, fissata l’udienza al Tar

La Regione Siciliana ha chiesto la sospensiva della nomina di Annalisa Tardino alla guida dell’Autorità portuale di sistema, il Tar ha fissato l’udienza collegiale per la trattazione della richiesta, “calendarizzata per il prossimo 9 settembre”, precisa l’Adsp con una nota

L’Autorità aggiunge che fino a questo momento “non c’è stata alcuna sospensione né interruzione dell’attività amministrativa e gestionale dell’ente, che è stata avviata regolarmente e prosegue senza alcuna limitazione”.

La richiesta di sospensiva della Regione, quindi, non è stata respinta, il Tar ha fissato l’udienza di trattazione.

Nel frattempo la nomina continua ad alimetare scossoni nel centrodestra siciliano.