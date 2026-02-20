Tardino: “Sono stati mesi difficili, ma lavoro e correttezza pagano”

"La nomina a presidente dell'Adsp mi riempie quindi di orgoglio"

PALERMO – “Non sono stati mesi facili, ma se è vero che le difficoltà formano il carattere e ti costringono a imparare alla svelta, per me è stato così”, lo afferma, in una nota, Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale.

“La decisione del ministro Matteo Salvini e del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, di nominarmi presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare (Adsp) di Sicilia Occidentale mi riempie quindi di orgoglio e, sia pure con la prudenza e il rispetto istituzionale per le audizioni in Parlamento che dovranno suggellare questa scelta e completare l’iter di nomina, mi fornisce un’eccezionale spinta per procedere sulla strada imboccata nell’interesse dei porti che mi sono stati affidati”.

“Sono sempre più convinta – aggiunge – che il lavoro e la correttezza paghino, e questi saranno i fari che impronteranno la mia presidenza, contando su una squadra di collaboratori che mi ha consentito di bruciare le tappe e affrontare i dossier aperti con serenità e competenza. Ma la nostra nave ha solo mollato gli ormeggi, oggi ci attende una navigazione che spero, e credo, sicura”.