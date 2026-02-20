 Tardino: "Sono stati mesi difficili, ma lavoro e correttezza pagano"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Tardino: “Sono stati mesi difficili, ma lavoro e correttezza pagano”

"La nomina a presidente dell'Adsp mi riempie quindi di orgoglio"
LA NOTA
di
1 min di lettura

PALERMO – “Non sono stati mesi facili, ma se è vero che le difficoltà formano il carattere e ti costringono a imparare alla svelta, per me è stato così”, lo afferma, in una nota, Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale.

“La decisione del ministro Matteo Salvini e del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, di nominarmi presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare (Adsp) di Sicilia Occidentale mi riempie quindi di orgoglio e, sia pure con la prudenza e il rispetto istituzionale per le audizioni in Parlamento che dovranno suggellare questa scelta e completare l’iter di nomina, mi fornisce un’eccezionale spinta per procedere sulla strada imboccata nell’interesse dei porti che mi sono stati affidati”.

“Sono sempre più convinta – aggiunge – che il lavoro e la correttezza paghino, e questi saranno i fari che impronteranno la mia presidenza, contando su una squadra di collaboratori che mi ha consentito di bruciare le tappe e affrontare i dossier aperti con serenità e competenza. Ma la nostra nave ha solo mollato gli ormeggi, oggi ci attende una navigazione che spero, e credo, sicura”. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI