Targa Florio, la gara classica si correrà dal 13 al 16 ottobre

Attraverserà i luoghi storici della Sicilia

1' DI LETTURA

La Targa Florio Classica, rievocazione con vetture d’epoca della competizione per auto più antica del mondo, si svolgerà dal 13 al 16 ottobre sul meraviglioso circuito delle Madonie e non solo. La competizione determinerà l’ultimo atto stagionale del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport.

I partecipanti di quest’anno potranno prendere parte a una delle più antiche e famose gare automobilistiche del mondo, in cui hanno gareggiato piloti del calibro di Tazio Nuvolari, Stirling Moss, Graham Hill e Nino Vaccarella.

Il percorso della gara di regolarità, ideato per ripercorrere i luoghi storici della Sicilia, partirà venerdì 14 ottobre dal Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo, proseguirà verso l’entroterra siciliano e toccherà le città di Caltanissetta ed Enna, dove è prevista una sosta all’autodromo di Pergusa. La tappa di sabato si snoderà sul “Circuito delle Madonie”, teatro delle gesta dei piloti che hanno corso la Targa Florio e toccherà Cefalù concludendo la gara di regolarità con l’arrivo finale dei concorrenti nel Capoluogo siciliano. Anche quest’anno è previsto un tour domenicale per le meraviglie di Palermo dove gli equipaggi potranno confrontarsi in un evento competitivo allestito con i pressostati e al termine la tradizionale cerimonia di premiazione.

Le vetture che potranno prendere parte all’evento saranno divise in quattro categorie: Classica per vetture prodotte fino al 1977, Legend (dal 1978 al 1990), Gran Turismo per GT prodotte dal 1991 e Ferrari Tribute riservato a possessori di auto del Cavallino prodotte dal 1991.