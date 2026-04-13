Tari 2026, agevolazioni per 74mila contribuenti a Palermo

L’assessore Alaimo: “Sconti per i cittadini in condizioni di disagio e chi conferisce in maniera corretta”

PALERMO – L’Amministrazione comunale di Palermo annuncia un importante intervento a favore dei cittadini in occasione dell’emissione degli avvisi di pagamento dell’acconto Tari 2026. Grazie alle nuove misure previste dalla normativa vigente, saranno circa 74.000 i contribuenti interessati da riduzioni e agevolazioni, con un impatto concreto a sostegno delle famiglie e delle buone pratiche ambientali.

Alaimo: “Bonus social per famiglie con Isee basso”

“Tra le principali novità – spiega l’assessore comunale con delega al Bilancio, Brigida Alaimo – figura il bonus sociale rifiuti, relativo all’anno 2025, che garantirà una riduzione pari al 25% dell’importo della tassa sui rifiuti per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico certificato tramite ISEE che non dovrà essere superiore a 9.530€ (o 20.000€ con 4 figli a carico). Una misura regolata da ARERA e significativa perché interesserà circa 68.000 beneficiari, rafforzando il principio di equità fiscale e la tutela delle fasce più fragili”.

“Sconto per chi ha conferito in maneira corretta”

“Non è questo l’unico intervento previsto – prosegue l’assessore Alaimo –. L’Amministrazione introduce anche un meccanismo premiale legato ai comportamenti virtuosi. I contribuenti che, nel corso del 2025, hanno conferito i rifiuti in modalità differenziata presso i centri comunali (CCR), con sistema di misurazione individuale, potranno beneficiare di una riduzione fino al 30% della quota variabile della Tari. Una misura che coinvolgerà circa 6.000 cittadini”.

“Si tratta – conclude – di un risultato rilevante che coniuga sostegno economico e incentivazione della raccolta differenziata, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche fiscali più eque e sostenibili”.