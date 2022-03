Taser per le forze dell’ordine, Gelarda: Palermo sarà più sicura

Parla il capogruppo del Carroccio al consiglio comunale

PALERMO – “Dopo anni di attesa e di perdite di tempo sono finalmente in arrivo in 14 città italiane le pistole elettriche per le forze dell’ordine. Si tratta di 4.482 taser che verranno distribuiti alle pattuglie di carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato. Quindi anche a Palermo Volanti e Gazzelle saranno dotate di questo strumento importantissimo”. Lo dice il consigliere al Comune di Palermo Igor Gelarda, che aggiunge: “Palermo, dunque, dal 18 marzo sarà una città più sicura. Più sicura sia per i cittadini su strada che per coloro che ogni giorno in divisa difendono la libertà e la nostra sicurezza”.