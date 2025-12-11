La versione di Tatiana: “Ho agito per questioni personali e fisiche”

La ragazza che era scomparsa da Nardò, nel Leccese, per 11 giorni

“Ho sentito, visto ed ho chiuso tutti i profili. Solo perché scrivo frasi di poesie si può pensare che io voglio diventare famosa? La gente può pensare quello che vuole io so quello che ho fatto e perché l’ho fatto. Ci sono questioni personali, fisiche, da due anni affronto qualcosa. Quando si avvicina il giorno di un controllo, scappo. Evito di affrontare la cosa. Dragos non mi ha giudicato, mi ha ascoltato ed accolto, non ha fatto nulla. Mi ha protetto ed aiutato”.

Lo ha detto nel corso di un’intervista al programma ‘Chi l’ha visto’, la 27enne Tatiana Tramacere scomparsa il 24 novembre scorso a Nardò e ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda della casa di un suo amico, il 30enne Dragos Ioan Gheormescu, a poche decine di metri dall’appartamento dei suoi genitori.