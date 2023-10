Catania, teatro Massimo Bellini: nominati i membri del nuovo Cda

Il nuovo consiglio si è insediato il quattro di ottobre

3' DI LETTURA

CATANIA – Nuovo consiglio d’amministrazione per il teatro Massimo Bellini. Con il decreto del presidente della Regione dello scorso 4 ottobre si sono insediati i nuovi consiglieri dell’Ente Autonomo Regionale che gestisce il principale teatro lirico catanese. Con questo atto ha fine il regime commissariale.

Teatro Massimo Bellini, il nuovo Cda

Sono tre i componenti del nuovo consiglio d’amministrazione del teatro Massimo Bellini. Si tratta del sindaco di Catania Enrico Trantino, che presiede il consiglio; la dottoressa Daniela Lo Cascio, già commissario straordinario dell’ente dal luglio 2019, e ora designata come membro del Cda dall’assessore regionale al Turismo Elvira Amata; il professore d’orchestra Antonio D’Amico, dipendente a tempo indeterminato del Bellini, eletto lo scorso 23 giugno dai lavoratori quale loro rappresentante.

Schifani: “Rafforzare l’attività”

In una nota, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani scrive che “per le sue professionalità, per la sua storia e per il patrimonio artistico che rappresenta, il Teatro Massimo Bellini di Catania si conferma una delle più prestigiose istituzioni culturali della nostra Isola e di tutta Italia. Per questo ritengo indispensabile proseguire nel percorso di rafforzamento dell’attività artistica del teatro per renderlo sempre di più un punto di riferimento nel settore della lirica sia a livello nazionale che internazionale”.

Amata: “Buon lavoro”

L’assessore regionale al Turismo Elvira Amata dichiara in un’altra nota: “Sono certa che la nomina del nuovo Organo ordinario di amministrazione sarà l’espressione più forte di un’azione condivisa e partecipata di tutti gli enti rappresentati al suo interno e che tale elemento concorrerà a rafforzare l’azione virtuosa già portata avanti negli anni dal commissario Daniela Lo Cascio, che oggi subentra, su mia espressa designazione, nella qualità di componente dell’Organo a conferma del pregiato lavoro svolto nel ruolo. Un sincero augurio di buon lavoro voglio davvero rivolgere a tutti i nuovi componenti del consiglio”.

Trantino: “Un onore presiedere il Cda”

“Ritengo questa designazione a presidente del Teatro Massimo Bellini un onore da assolvere con grande impegno – ha affermato il sindaco Enrico Trantino – per servire al meglio la città di Catania. Il tempio etneo della musica da oltre un secolo rappresenta un ancoraggio sicuro per le generazioni di catanesi e siciliani che hanno a cuore la straordinaria bellezza dell’arte e della cultura, che nel genio di Vincenzo Bellini hanno un riferimento conosciuto nel mondo”.

Le parole di Lo Cascio e D’Amico

Per Daniela Lo Cascio, commissario straordinario uscente, quello per il Teatro Massimo Bellini è un impegno che continua: “Ringrazio il governatore Schifani e l’assessore Elvira Amata per la rinnovata fiducia – dice Lo Cascio – e sono onorata di una designazione che giunge senza soluzione di continuità rispetto all’opera svolta durante il commissariamento. Un’esperienza che porterò sempre nel cuore e ha rafforzato l’amore che già mi legava al Massimo catanese”.

Per il rappresentante dei lavoratori Antonio D’Amico, dal 1994 nell’Orchestra del Bellini come violinista e sindacalista della Fistel Cisl, il focus è l’occupazione: “È un grande onore – ha detto – rappresentare i lavoratori del Bellini all’interno del consiglio d’amministrazione. Il suo insediamento rappresenta un passo importante verso una normalità amministrativa che deve perseguire il rilancio dell’Ente, già cominciato in questo quadriennio”.