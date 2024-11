Teatro Stabile di Catania, “Accertamenti sul processo a un tecnico”

La nota della presidente Rita Gari Cinquegrana

CATANIA – La presidente del teatro Stabile di Catania, Rita Gari Cinquegrana, di concerto con il consiglio di amministrazione dell’Ente ha avviato “gli obbligatori accertamenti interni” sulla citazione a giudizio di un responsabile tecnico per false attestazioni nella domanda presentata per la selezione, “necessari per comprendere l’accaduto”.

La presidente in una nota ricorda che “i fatti contestati dall’autorità giudiziaria sono risalenti al 2019, anno in cui la governance non era quella attuale, entrata in carica soltanto nel novembre del 2021”.

Il concorso al Teatro Stabile di Catania

La vicenda riguarda Carmelo Marchese, 43 anni di Agrigento, che secondo l’accusa della Procura di Catania avrebbe falsificato una dichiarazione nella domanda di selezione. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di citazione a giudizio per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e uso di atto falso.

Secondo l’accusa, Marchese avrebbe “attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva” di avere svolto un ruolo di responsabilità tecnica in un teatro o in un festival o in un ente per almeno cinque anni.

Per commettere il reato, è sempre la versione della Procura, l’imputato avrebbe usato un falso certificato di un sindaco dell’agrigentino, secondo cui l’uomo avrebbe svolto il compito di responsabile tecnico del teatro locale dal 2002 al 2007.