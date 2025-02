La pièce indaga l'impatto emotivo delle stragi

CATANIA – “Storie di Noi” al Teatro Zō di Catania: un racconto emozionale sull’eredità della mafia.

Ieri in scena il quarto spettacolo della XII Stagione Teatrale. La pièce, attraverso l’interpretazione di un singolo attore, non si concentra sulla cronaca o sull’inchiesta delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ma indaga l’impatto emotivo e sociale di quegli eventi sulla vita di comuni cittadini.

Lo spettacolo, analizzando diverse prospettive, va oltre sentenze e commemorazioni, raccontando il prezzo della violenza ereditata dagli attentati terroristici che hanno segnato la Sicilia e l’Italia negli anni ’90.

La sfida attoriale è intensa: un solo uomo in scena dà vita ai molteplici personaggi che compongono la narrazione, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le loro storie. Lo spettacolo è in scena anche oggi pomeriggio alle 18.