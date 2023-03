TeLiMar e DeAkker Bologna si dividono la posta in palio

11-11 il risultato finale, così il club dell'Addaura aggancia il quarto posto

3' DI LETTURA

PALERMO – Finisce 11-11 alla piscina Olimpica di Palermo il match tra il TeLiMar e la DeAkker Bologna valido per la diciannovesima giornata di Serie A1 di pallanuoto. Dopo essere passati in vantaggio subito, i padroni di casa, tornati a giocare in vasca coperta anche se senza pubblico dopo quasi tre mesi, sono costretti a rincorrere gli ospiti per metà partita. Poi, dal -3 si portano sul momentaneo +2. Nell’ultimo quarto, però, colpo di coda degli uomini di Mistrangelo, che vanno di nuovo sopra a 36”. A 12” dalla sirena, il pareggio agguantato da Vitale permette al Club dell’Addaura di agganciare al quarto posto la Rari Nantes Savona, a quota 38 punti in classifica, aumentando il vantaggio sul Trieste, fermo a 34 punti. Adesso, tempo per resettare la mente grazie alla pausa di campionato, che riprenderà il 18 marzo dalla sfida in casa del Quinto.

POST PARITA

“Siamo entrati in partita un po’ insicuri, dopo quello che è successo la scorsa settimana nelle Final Eight di Coppa Italia – commenta a caldo il portiere del TeLiMar, Egon Jurisic -. Siamo andati sotto, che è la cosa peggiore che può succedere. Il Bologna è stato bravo a crederci e a guadagnare questo punto. Noi ne abbiamo persi due, ma poteva andare peggio, visto come si era messa sul finale dell’ultimo quarto. Siamo in un momento delicato della stagione e questi giorni di pausa serviranno per tornare a giocare come abbiamo dimostrato di saper fare fino a qualche settimana fa”.



“Il pareggio è un risultato giusto, ma sono soddisfatto a metà. L’approccio sbagliato al match – per l’allenatore Gu Baldineti – deriva dal fatto che non avevamo ancora smaltito le sconfitte di Coppa Italia. Noi con le squadre di metà classifica non avevamo ancora fatto un passo falso, come accaduto ad altre nostre dirette avversarie. A contare per i play-off Scudetto saranno gli scontri diretti, ma per avere una chance dobbiamo tornare a giocare come sappiamo fare. C’è da considerare che, tra infortuni vari, siamo stati abbastanza sfortunati in questa stagione. L’ultimo in ordine di tempo è stato il rientro di Giorgetti che fino a qualche ora dal match di oggi non sapevamo se fosse in condizione di giocare. Questa pausa servirà, anche se dovremo fare a meno di Irving e Hooper, impegnati con la Nazionale statunitense”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Pareggio giusto, al termine di un match equilibrato, in cui la De Akker Bologna ha mostrato un grande piglio mentre noi siamo stati meno brillanti rispetto alle precedenti 4 o 5 partite di Campionato. Dobbiamo velocemente tornare sui nostri standard di prestazione, approfittando della prossima settimana di break, per tutelare l’eccellente torneo disputato sinora e chiudere a fine regular season tra le prime sei in classifica. Molto bene Jurisic, sicuramente il migliore in vasca oggi fra i nostri”.

IL TABELLINO

TeLiMar vs Deakker Bologna 11-11

TeLiMar: Jurisic, Del Basso 1, Vitale 1, Di Patti, Giorgetti 1, Hooper 3, Giliberti 1, Pericas, Lo Cascio, Occhione, Lo Dico, Irving 4 (1 rig.), Washburn – Allenatore: Marco Baldineti

DeAkker: Cicali, Grossi, Spadafora, Townsend, Boggiano, Kadar 1, Guerrato 1, Milakovic 2 (1 rig.), Alfonso 2, Manzi 3, Cocchi 2, Deserti, Pederielli – Allenatore: Federico Mistrangelo

Arbitri: Mirko Schiavo, di Palermo, e Marco Piano, di Genova – Delegato: Gianluca Centineo

Parziali: 1-2; 3-4; 6-2; 1-3 – Superiorità: TeLiMar 6/11 + 1 rigore; Deakker 2/3 + 1 rigore

Note: Usciti per limite di falli Milakovic (D) e Del Basso (T) nel IV tempo. Espulso per proteste dopo il terzo fallo Milakovic (D). Tribuna inagibile. Autorizzati sugli spalti solo alcuni tesserati delle giovanili.