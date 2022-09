Caro energia, il ministero fissa le temperature massime per i termosifoni

Ecco come il Mite punta a risparmiare 5,3 miliardi di metri cubi

PALERMO – Una riduzione di un grado nel riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza nelle attività industriali, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli altri edifici.

L’indicazione per risparmiare sul caro-gas arriva con il Regolamento pubblicato dal Mite, che stima così risparmi per 5,3 miliardi di metri cubi. Previsti 15 giorni in meno di accensione degli impianti (posticipo di 8 giorni e stop anticipato di 7) e un’ora in meno al giorno di utilizzo.

Il Mite fa sapere che all’1 settembre l’Italia ha raggiunto un livello di riempimento degli stoccaggi di circa l’83%. Il gas in forte calo ad Amsterdam, 218 euro a megawattora.