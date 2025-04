Tennis, wild card a Madrid per il palermitano Federico Cinà

Dopo Miami un'altra apparizione in uno dei tornei più importanti

MADRID – Il tennista palermitano Federico Cinà si appresta a scendere in campo per disputare il suo secondo Master 1000. Il neo 18enne, ha compiuto gli anni lo scorso 30 marzo, ha ricevuto una wild card per il torneo spagnolo.

Cinà a Miami, il suo primo Master 1000, è riuscito a superare il primo turno contro l’argentino Francisco Comesaña, per poi doversi arrendere a Grigor Dimitrov.

Oltre a Cinà, hanno ricevuto gli inviti in campo maschile due spagnoli, Pablo Carreno Busta e Martin Landaluce, il croato Marin Cilic e il giocatore di Hong Kong Coleman Wong, avversario del palermitano nel primo match spagnolo.

Cinà, che nel nuovo ranking ATP è destinato a occupare il numero 370 del mondo, si aggiunge a un blocco italiano formato da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, in attesa delle qualificazioni in cui sono impegnati Luca Nardi e Fabio Fognini.