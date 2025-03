Tensioni nel centrodestra, Tomarchio: “Non giovano alla città”

L'intervento del deputato regionale forzista

CATANIA – Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia (partito federato con Grande Sicilia) ed ex assessore all’Ambiente di Enrico Trantino, chiede di smorzare i toni e rinsaldare i vincoli di lealtà all’interno del centrodestra etneo dopo il documento che “censura” il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi.

“Un dibattito pubblico su un tema di grande importanza come il futuro del Porto di Catania non può e non deve assumere i toni di una diatriba politica, arrivando quasi ad una frattura nella maggioranza che sostiene il Sindaco Trantino e la sua Amministrazione. Il confronto arricchisce, migliora ed è il sale della buona politica”.

“Un appello al buon senso quindi, e un invito a tutti ad abbassare i toni. Da ex Assessore della Giunta Trantino, che tifa per questa Amministrazione e che ha lavorato intensamente con il Consiglio Comunale durante l’esperienza amministrativa, mi auguro meno attacchi interni tra alleati e più spirito di squadra. Non giova alla Città in primis indebolire dall’interno la maggioranza, e neanche allo stesso Sindaco che tutti sosteniamo.

Al capogruppo di Forza Italia infine, e al gruppo consiliare azzurro, è doveroso ricordare che l’Mpa è un partito a noi federato grazie all’intervento del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, oltre che un leale alleato al Comune di Catania e al Governo regionale. Sarebbe pertanto auspicabile una sempre maggiore sinergia tra le due forze politiche, al fine di rafforzare l’azione di cambiamento che l’Amministrazione Trantino sta portando avanti”, conclude Tomarchio”.