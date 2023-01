Tenta di rapinare una donna a Messina, arrestato dopo le indagini

La vittima riuscì ad urlare facendo così fuggire l'aggressore

MESSINA – Un 46enne è stato arrestato e portato in carcere a Messina, dalla polizia di Stato, con l’accusa di aver tentato di rapinare una donna, in viale Principe Umberto, lo scorso 2 novembre, aggredendola per rubarle la collana. La vittima, tuttavia, riuscì ad urlare facendo così fuggire l’aggressore. La immagini dei sistemi di video sorveglianza hanno consentito, secondo gli investigatori, l’identificazione dell’indagato.