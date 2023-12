Tentato furto con spaccata all’Eurospin: suona l’allarme e fuggono

Ingenti i danni al supermercato

ACI CATENA (CATANIA) – Tentato furto con spaccata stanotte in via Nizzeti ad Aci Catena. A mettere in fuga i ladri, il cui obiettivo era la cassa dell’Eurospin, è stato l’allarme. Sicuri che da un momento all’altro sarebbero arrivate le forze dell’ordine, hanno abbandonato il loro proposito e sono fuggiti. Ma non senza aver lasciato sul posto un danno ingente e i mezzi rubati: due camion, che erano stati collocati nei due lati.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri, che indagano per cercare di risalire all’identità degli autori del colpo. Non si ferma dunque la sequela di furti con spaccata che da anni ha preso di mira esercizi commerciali. La dinamica è sempre la stessa. Si bloccano le strade e si utilizzano mezzi meccanici per spaccare le vetrate. In questo caso sarebbe stato utilizzato un Bob Cat. Appena pochi giorni fa era stato preso di mira un ufficio postale.

I precedenti

Questi atti, in passato, si sono rivelati spesso opera di autentici gruppi criminali organizzati. Gruppi che studiano il colpo nei dettagli e che lo eseguono, riuscendo spesso ad eludere gli apparati di vigilanza e di sicurezza. Ma stavolta non gli è andata bene, perché evidentemente non avevano previsto il sistema di allarme.