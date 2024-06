Tentato omicidio a Nesima, accoltella l’ex marito della compagna e fugge

Arrestato un 41enne di Acireale

CATANIA – Un uomo è stato colpito da diverse coltellate al collo, in via Sebastiano Catania, nel capoluogo etneo. A dare l’allarme è stato un cittadino residente di Nesima, che ha chiamato il 112 chiedendo l’invio di una pattuglia dei carabinieri a seguito di una lite tra due persone.

Appena arrivati nell’abitazione di via Sebastiano Catania, i miliati hanno trovato una donna che piangeva e un’ambulanza che si allontanava. La donna, in stato di shock, era una 45enne catanese, ex moglie dell’uomo accoltellato.

La ricostruzione dei fatti

Secondo il racconto di lei, poco prima era cominciata una furiosa lite tra il suo attuale compagno, un 41enne di Acireale, e il suo ex marito, un 50enne catanese. Lo scontro tra i due sarebbe poi degenerato quando l’acese avrebbe impugnato un coltello da cucina e avrebbe iniziato a colpire l’altro.

La vittima è riuscita a correre in strada per chiedere aiuto. Il 118 è arrivato in breve tempo e lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, non in pericolo di vita. Nel frattempo sono scattate le indagini da parte dei carabinieri di Fontanarossa e della sezione Investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania.

Nell’abitazione sono state rinvenute macchie di sangue solo dopo l’utilizzo di appositi strumenti. Perché l’aggressore, che si era anche ferito a una mano, le aveva pulite dal pavimento subito dopo la fuga del rivale. Il 41enne si era poi dileguato.

Le visite già prenotate

I militari sono andati prima nell’abitazione dei genitori, ad Acireale, dove non l’hanno trovato. Le forze dell’ordine hanno a quel punto scoperto che, nonostante quanto accaduto, l’uomo era andato a eseguire degli esami medici già prenotati da tempo. Raggiunto nello studio specialistico, è stato fatto uscire e arrestato.

Le perquisizioni nel domicilio e nell’auto hanno portato a elementi tali da confermare la dinamica dei fatti. Il 41enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza.