Accoltella per strada l’ex marito della compagna, arrestato – VIDEO

Il tentato omicidio legato a questioni familiari

CATANIA – Tentato omicidio a Catania: un uomo di 37 anni, Paolo Aloisio, è stato fermato dalla Squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dalla Procura. Aloisio è accusato del tentato omicidio aggravato dell’ex della sua compagna, avvenuto con delle coltellate in strada.

Il tentato omicidio a Catania

Le indagini della Squadra mobile sono iniziate il 13 marzo scorso, quando un uomo si è presentato all’ospedale San Marco con delle ferite da arma da taglio all’avambraccio, all’orecchio, al fianco sinistro e alla spalla destra.

I sanitari hanno avvertito la Questura e l’uomo ferito ha raccontato al personale della Squadra mobile di essere stato aggredito in via Pacinotti da Paolo Aloisio, compagno della sua ex moglie.

Le indagini

Gli uomini della Polizia hanno indagato sul fatto, sentendo alcuni testimoni ed esaminando i video delle telecamere di sorveglianza di un negozio che hanno registrato tutte le fasi prima, durante e dopo l’accoltellamento. Gli investigatori inoltre hanno trovato l’arma del delitto, un coltello a lama a falce di 14 centimetri.

In seguito alle indagini, nel pomeriggio del 14 marzo Paolo Aloisio è stato fermato. Il delitto sarebbe maturato, come si legge in un comunicato della Procura, per problematiche concernenti gli incontri tra la persona offesa e la figlia, di soli due anni, nata dall’unione con l’ex compagna, attuale convivente dell’autore del delitto.

Il Gip ha convalidato l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il provvedimento è suscettibile, si precisa nel comunicato della Procura, di essere impugnato davanti al Tribunale del riesame.