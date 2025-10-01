Terme di Sciacca e Acireale, Pace: “L’obiettivo resta il rilancio”

Parla il capogruppo Dc all'Ars

AGRIGENTO – “L’esito negativo del bando relativo alle Terme di Sciacca e di Acireale è una situazione che dispiace. Condivido pienamente, tuttavia, le dichiarazioni del presidente Renato Schifani: la strada intrapresa è quella giusta. Nonostante il risultato non sia stato quello auspicato, i dati raccolti dimostrano un interesse concreto degli operatori e questo rappresenta già un segnale incoraggiante”. Lo dice il capogruppo Dc all’Ars Carmelo Pace.

“Sono certo – prosegue – che i nuovi bandi, già in fase di predisposizione, potranno essere più attrattivi e aprire finalmente la prospettiva di restituire alla Sicilia due poli di eccellenza del turismo termale che, per troppo tempo, sono stati abbandonati a logiche miopi e a scelte incomprensibili”.

Per il capogruppo della Dc “la determinazione del presidente Schifani e la disponibilità delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, ben 90 milioni di euro, rappresentano una garanzia per i cittadini e per gli investitori. La rinascita delle Terme – sottolinea – non è più un sogno, ma un obiettivo concreto che va perseguito fino in fondo”.

“Confermo il mio impegno a supportare questo percorso – conclude – convinto che il rilancio del termalismo in Sicilia significhi sviluppo economico, nuova occupazione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio”.