Termini Imerese, 15 milioni di agevolazioni per le imprese

La soddisfazione dell'assessore alle Attività produttive Edy Tamajo

PALERMO – E’ stato presentato nel corso di una riunione tra Regione Siciliana e Invitalia, il nuovo avviso pubblico per l’area di crisi industriale complessa di Termini Imerese che prevede agevolazioni per 15 milioni di euro per investimenti capaci di produrre nuova occupazione, innovazione e riconversione industriale.

“Non si tratta solo di investimenti – ha detto l’assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo – ma di una vera cooperazione tra la Regione Siciliana, il governo nazionale e Invitalia. È un lavoro di squadra che parte da un presupposto chiaro: per creare sviluppo servono strumenti semplici, tempi certi e istituzioni che si parlano.”

“Con questo avviso – ha aggiunto Tamajo – vogliamo dare fiducia e risposte a chi ha progetti solidi da realizzare in Sicilia. Offriamo strumenti concreti per creare lavoro, innovare e produrre in modo sostenibile. La Regione sarà al fianco delle imprese che vorranno scommettere su Termini Imerese, non con parole ma con atti”.