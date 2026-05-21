 Termovalorizzatori, Albanese: "Saranno una realtà anche in Sicilia"
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Termovalorizzatori, Albanese: “Una svolta storica per la Sicilia”

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"Si tratta di una svolta storica"
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PALERMO – “Finalmente dopo decenni di totale immobilismo anche in Sicilia, a Palermo e Catania, potremo avere termovalorizzatori di ultima generazione“, lo dichiara Alessandro Albanese, presidente di Camera di Commercio Palermo Enna, dopo la presentazione dei termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e Catania nel 2028.

“Desidero esprimere apprezzamento e ringraziare il governo Schifani che recupera il tempo perduto e fa compiere un grande passo in avanti alla nostra Isola, sul fronte del rispetto e del miglioramento dell’ambiente e del decoro delle nostre città e della produzione di energia con metodi alternativi”.

“Effettivamente si tratta di una svolta storica – sottolinea Albanese – anche perché produrranno energia e genereranno basse emissioni. Purtroppo le nostre città in questi anni non sono riuscite a superare i problemi legati alla gestione dei rifiuti la qual cosa ha penalizzato e penalizza sia i cittadini sia le imprese, che potranno conseguire un risparmio sulla Tari. Per questa ragione ci auguriamo davvero che possa essere pronti tra due anni”, conclude Albanese.

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