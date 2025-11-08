Violente tempeste hanno colpito l'area meridionale del Paese

BRASILIA – Almeno cinque persone sono state ferite e altre 130 ferite da un tornado che venerdì ha devastato una parte del villaggio di Rio Bonito do Iguaçu, nello Stato meridionale del Paraná. Lo riportano le autorità locali.

Tornado in Brasile

Secondo le immagini diffuse dai media, il vento ha rovesciato diverse automobili e distrutto intere abitazioni nel comune situato a circa 300 chilometri dalle famose cascate dell’Iguazú.

L’allerta

Il governatore statale Ratinho Junior ha annunciato che “le forze di sicurezza sono in allerta e monitorano le città colpite dalle violente tempeste”.