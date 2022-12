Tragedia a Naro: ancora sangue, ancora un morto sul lavoro

La vittima di 39 anni è deceduta all'ospedale di Canicattì

1' DI LETTURA

NARO – Tragedia a Naro. Un trentanovenne del posto, Michele Di Gerlando, è deceduto in seguito al crollo del tetto di un magazzino in via Gran Priorato. Il cedimento è avvenuto intorno alle 12:30.

La dinamica dell’incidente

L’uomo si trovava all’interno della struttura, acquistata da poco, forse per eseguire alcuni lavori di manutenzione. Una trave e parte del solaio lo hanno travolto. Immediati i soccorsi con il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì ma l’uomo è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio. Il trentanovenne lascia moglie e due figli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì.

Il sindaco: “Attoniti dopo questa notizia”

Il sindaco Maria Grazia Brandara, dopo essersi recata in ospedale, ha annullato tutti gli eventi natalizi in programma per oggi: “Siamo rimasti attoniti dopo questa tragica notizia. Personalmente e a nome di tutta la giunta comunale e della la città che rappresento le più sincere condoglianze alla famiglia. Tutti gli eventi organizzati dal comune in programma per oggi sono stati annullati”.