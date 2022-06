A riportarlo a riva alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia

Un 69enne, di Campobello di Mazara, è morto annegato nelle acque della frazione di Tre Fontane, nel Trapanese, sul litorale est all’altezza di via Verona.

Alcuni bagnanti l’hanno portato in riva

L’uomo si era immerso in acqua per un bagno e si sarebbe sentito male. Il corpo dell’uomo è stato trasportato sulla spiaggia da alcuni bagnanti intervenuti per aiutarlo.

I soccorsi

Sul posto gli uomini del 118 e militari dei carabinieri e e della Guardia Costiera di Mazara del Vallo.