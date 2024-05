Tragedia nella notte a Palermo: 47enne muore bruciato sul letto

Indagini dei carabinieri

PALERMO – Tragedia nella notte a Palermo. Un uomo di 47 anni è morto bruciato nel letto dove era costretto a rimanere per motivi di salute.

Tragedia, la ricostruzione

In casa c’era l’anziana madre ottantenne, messa in salvo dai vigili del fuoco avvertiti da una telefonata dei vicini. La donna dormiva in un’altra stanza.

L’edificio non lontano dalla stazione centrale è stato evacuato. Sul posto, intorno all’1 e 30,

sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile, il magistrato di turno e il medico legale.

Bisogna capire cosa abbia causato l’incendio. Se sia stata e la cicca di una sigaretta caduta accidentalmente oppure se si sia trattato di un gesto volontario.