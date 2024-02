Tragedia sfiorata, scivola dalla seggiovia e si aggrappa alle reti di protezione VIDEO

Rimangono da chiarire le circostanze

ABRUZZO – Scivola dalla seggiovia e si aggrappa alle reti di protezione. Momenti di tensione si sono verificati nei pressi degli impianti di risalita in Abruzzo, precisamente sulla seggiovia di Campo Imperatore, quando uno snowboarder di 35 anni ha sfiorato il pericolo. Scivolato accidentalmente dalla seggiovia, il giovane ha avuto la prontezza di aggrapparsi alle reti di protezione, scongiurando una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze gravi.

Scivola dalla seggiovia: le immagini degli attimi di tensione

Grazie ai suoi riflessi rapidi, l’uomo è riuscito a evitare di precipitare per diversi metri nel vuoto. Le grida di allarme dello snowboarder hanno immediatamente attirato l’attenzione del personale dell’impianto, che è intervenuto prontamente per garantire la sua sicurezza. L’incidente si è verificato in prossimità della cabina di comando, fattore che ha contribuito a un soccorso tempestivo.

Il personale della struttura è riuscito a raggiungere lo snowboarder in breve tempo, assicurando il suo recupero prima che potesse verificarsi il peggio. Questa serie di eventi fortunati ha permesso che le operazioni di soccorso fossero eseguite con successo e che l’attività dell’impianto potesse riprendere normalmente poco dopo l’incidente. Il filmato è diventato rapidamente virale sui social network, grazie alla diffusione di un video che documenta l’accaduto. Le immagini dell’episodio hanno suscitato grande apprensione ma, fortunatamente, si sono concluse con un esito positivo, lasciando solo il ricordo di un grande spavento sia per il diretto interessato sia per i testimoni dell’incidente.

Nonostante il lieto fine, rimangono da chiarire le circostanze che hanno portato quasi alla tragedia, con particolare riferimento alle cause che hanno fatto scivolare lo snowboarder dalla seggiovia. Al momento, si attribuisce la salvezza dell’uomo soprattutto alla sua capacità di reagire prontamente alla situazione critica.



