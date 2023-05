Tragedia sulla strada, almeno 27 morti in un incidente FOTO e VIDEO

Spazzate via intere famiglie

MESSICO – Una vera e propria tragedia sulla strada si è verificata in Messico, esattamente tra le città di Hidalgo e Zaragoza nello stato di Tamaulipas. Un terribile incidente stradale ha causato la morte di almeno 27 persone. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato una scena apocalittica con tanti corpi senza vita sull’asfalto della strada.

L’incidente che ha causato almeno 27 morti, ha spazzato via intere famiglie. Due i mezzi coinvolti: un minibus e un camion si sono scontrati e per via dell’impatto hanno preso fuoco. Nel minibus erano presenti anche dei bambini tra i vari passeggeri, mentre l’altro mezzo pesante era di un’impresa privata. Da una prima ricostruzione, sembra che l’autista abbia tolto il rimorchio e sia scappato via, anche se in un primo momento si era pensato che fosse deceduto.

Le immagini che riprendono i mezzi andati a fuoco sono state diffuse da El Expreso Noticias su Twitter. Il primo bilancio dell’incidente era stato di 13 vittime, poi è aumentato di ora in ora e potrebbe incrementare ancora.

