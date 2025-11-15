Tragico incidente a Ribera, morto un uomo: un altro è grave

L'impatto ha coinvolto due auto che si sono scontrate

RIBERA (AGRIGENTO) – Incidente mortale nei pressi di Ribera, in provincia di Agrigento. Nella serata di ieri, venerdì 14 novembre, intorno alle 23, lungo la Strada provinciale 61 Ribera-Borgo Bonsignore, si sono scontrati due automobili, una Mini Cooper ed una Fiat Punto.

Nell’impatto ha perso la vita il 39enne Giuseppe Coirazza, che era alla guida della Fiat, residente a Montallegro ma originario di Siculiana.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale il 39enne che, però, è deceduto poco a causa delle gravi ferite riportate.

L’autista della seconda vettura, un tunisino residente a Ribera, è stato trasferito all’ospedale di Sciacca in condizioni gravi ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire le cause dello scontro. I vigili del fuoco hanno operato a lungo per estrarre i feriti dalle vetture distrutte e mettere in sicurezza la carreggiata.

Nei giorni scorsi a Ribera, lungo la Strada Statale 115, un altro incidente è costato la vita ad un uomo.