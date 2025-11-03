Incidente mortale a Palermo: ciclista travolto da una moto elettrica

E' successo in via Gaetano Daita, in pieno centro città

PALERMO – Incidente mortale in via Gaetano Daita, in pieno centro a Palermo. E’ successo all’incrocio con la via Archimede. A perdere la vita un uomo che si trovava su una bici: l’impatto, che si è rivelato violentissimo, è avvenuto con uno scooter elettrico guidato da un giovane.

L’incidente mortale in via Daita e i soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno effettuato le manovre rianimatorie, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La vittima è Giuseppe Gargano, 78 anni, che abitava a pochi metri dal luogo della tragedia.

Illeso il ragazzo che era in sella allo scooter elettrico, C.S di 21 anni. In via Gaetano Daita sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare tutti gli accertamenti e verificare la dinamica. In base a una prima ricostruzione, l’anziano stava percorrendo la via Archimede, quando è avvenuto l’impatto con lo scooter che arrivava dalla via Simone Corleo, che dopo l’incrocio diventa via Daita.

Ennesima tragedia della strada a Palermo

Si allunga così la lunga lista di incidenti registrata negli ultimi mesi a Palermo. Dieci giorni fa il terribile impatto che è costato la vita a Grace Opoku, 25enne travolta e uccisa da un pullman in via Buonriposo. La donna stava percorrendo il tratto verso il sottopassaggio che conduce da piazza Ponte dell’Ammiraglio alla via Oreto. Dietro di lei si trovavano i figli e il compagno, quando il mezzo dell’Ast l’ha investita.

Anche in questo caso, nonostante i tentativi dei sanitari del 118, non è rimasto che accertare il decesso. Il tratto in cui si è verificato l’incidente ha una visibilità limitata e il marciapiede è particolarmente stretto: i pedoni sono spesso costretti a invadere la carreggiata. Da tempo i residenti chiedono provvedimenti sul fronte della sicurezza.

Il tavolo per la sicurezza e la legalità stradale

Il consigliere comunale Tiziana D’Alessandro, promotrice del tavolo per la sicurezza e la legalità stradale, ha inviato un richiesta ufficiale agli organi competenti con l’obiettivo di accelerare gli interventi lungo la via, già teatro nei mesi scorsi di un altro incidente mortale.