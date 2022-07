Si tratta di un uomo e una donna. Tra le probabili cause il caldo

1' DI LETTURA

MESSINA – Tragico sabato nel Messinese, due morti sulla spiaggia. Si tratta di un uomo e una donna. Tra le probabili cause il caldo: proprio per oggi c’è allerta meteo rossa a Messina e non solo. LEGGI LE PREVISIONI

La cronaca

Ha accusato un malore mentre era in spiaggia a Spinesante a Barcellona Pozzo di Gotto. Un uomo di 47 anni è morto intorno alle 17. Inutili tutti i vari tentativi di rianimare l’uomo. Analoga situazione purtroppo anche sulla spiaggia di Spadafora. Una la donna di 70anni ha avvertito un malore. Sul posto sono giunti l’elisoccorso e l’ambulanza ma non c’è stato nulla da fare.