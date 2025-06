L'uomo stava andando al lavoro

SAN MATTEO DELLA DECIMA (BOLOGNA) – Tragico incidente stradale nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. A perdere la vita Massimiliano Branda, motociclista 57enne residente a Pieve di Cento, morto sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7:30. Massimiliano Branda era a bordo della sua moto per raggiungere il posto di lavoro, ma improvvisamente si è scontrato con un furgoncino.

La collisione sarebbe stata talmente forte da far balzare l’uomo dalla sella del veicolo, finendo ad alcuni metri di distanza. La caduta ha causato il decesso sul colpo.

Nonostante l’arrivo del personale sanitario con un’autoambulanza, per Branda non c’è stato niente da fare. Presenti sul posto i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno effettuato i rilevi necessari.

Ancora non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, ma sembrerebbe che a causare la tragedia sia stata una mancata precedenza.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.