Trantino, “Pronti”: lo scatto con Razza e Parisi

Sul profilo del candidato sindaco l'istantanea assieme ai due "ex contendenti". Per lanciare un messaggio chiaro.

CATANIA. Uno scatto che è anche un modo per dimostrare che, alla fine, il nome di Enrico Trantino non ha lasciato strascichi nemmeno all’interno di Fratelli d’Italia. Uno scatto immortalato, questa mattina (con tanto di scritta “Pronti”), nello studio del legale e candidato sindaco di Catania.

Enrico Trantino assieme all’ex assessore regionale Ruggero Razza e l’ex amministratore comunale Sergio Parisi: i due nomi in corsa fino all’ultimo giorno come possibili candidati per la coalizione di centrodestra.

Questa mattina la foto è stata pubblicata sul profilo social dallo stesso Trantino.

Il messaggio sembra essere chiaro: “uniti e senza alcun rancore per arrivare alla meta”, tanto per utilizzare un gergo sportivo tanto caro al candidato meloniano.