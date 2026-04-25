Le parole del sindaco all'indomani delle dimissioni della presidente

“Con l’approvazione del consuntivo economico da parte del Consiglio di amministrazione si chiude una stagione del nostro Teatro Stabile e se ne apre una nuova, che non potrà non tener conto dei buoni risultati raggiunti in questo mandato”. A parlare così in una nota, all’indomani delle dimissioni di Rita Gari Cinquegrana da presidente del Cda del Teatro Stabile di Catania, è il sindaco Enrico Trantino

“Desidero ringraziare la presidente Rita Gari Cinquegrana per il grande lavoro che ha svolto in questi anni del suo mandato – prosegue – insieme al Consiglio di amministrazione del Teatro Stabile e ai soci, fra i quali il Comune di Catania e la Città metropolitana, che rappresento, che non hanno mai fatto mancare un sostegno concreto e tangibile a una delle principali istituzioni culturali cittadine“.

Trantino su Teatro Stabile: “Risanamento complesso”

Ed ancora: “Ringrazio la presidente perché, ereditando una condizione economica difficile, ha garantito in questi anni la continuità del programma artistico, pur dovendo lavorare su un risanamento complesso e reso ancora più complicato dalle congiunture economiche, che hanno impedito investimenti ancora più importanti e volti a collocare il nostro teatro dove meriterebbe, per storia e tradizione, nel panorama nazionale ed internazionale”.