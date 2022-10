Trapani e gli allagamenti: atto d’accusa dell’Esercito

Una relazione punta il dito contro la manutenzione

PALERMO – La relazione presentata dall’Esercito ai carabinieri di Trapani è impietosa: da anni non si farebbe manutenzione della rete fognaria, delle caditoie e dei tombini. Ed è anche per questo che la città per tre volte nelle ultime settimane è finita sott’acqua. AUTOSTRADA ALLAGATA – IL VIDEO

I militari sono intervenuti a fine settembre per sgomberare case e negozi da fango e detriti. Al termine del lavoro hanno messo nero su bianco lo stato di intasamento della rete che dovrebbe servire a smaltire l’acqua. Hanno trovato ogni genere di rifiuto.

I carabinieri hanno girato la relazione della Procura della Repubblica, dove si ingrossa il fascicolo delle denunce. Ci sono commercianti che hanno perso tutto. I danni ammontano a milioni di euro.

Nel frattempo si guarda il cielo con paura. Oggi a Trapani, come in altre città, è allerta meteo. Ci sono già stati i primi allagamenti. Situazione difficile anche in provincia, con la chiusura di due strade statali.