Trapani, rapine ed estorsioni a sanitari e pazienti: arrestato

TRAPANI – Nel pomeriggio di sabato 18 marzo il personale della Squadra Mobile della Questura di Trapani ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto, presunto autore di rapine e tentate estorsioni in ambito cittadino.

Le indagini

Le indagini hanno preso avvio dalle dichiarazioni delle persone offese e grazie al supporto anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di un trentatreenne, abituale assuntore di sostanze stupefacenti e privo di una stabile occupazione lavorativa, il quale avrebbe dato corso ad una rapida escalation delinquenziale commettendo ben cinque tentativi di estorsione e un episodio di rapina.

L’indagato

Infatti, l’indagato era solito rivolgere gravi minacce o esercitare violenze fisiche, in occasione delle richieste di denaro rivolte ai passanti, agli operatori sanitari dell’ospedale cittadino, ai fedeli in chiesa e agli avventori degli esercizi commerciali.

Le acquisizioni probatorie raccolte dagli investigatori della Polizia di Stato hanno dimostrato che le condotte poste in forma seriale dall’uomo, fossero sintomatiche di un’indubbia pericolosità, che aveva ingenerato un grave allarme sociale, specialmente tra il personale sanitario.

Al termine degli adempimenti l’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria