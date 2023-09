Trapani, arrivano 229 stabilizzazioni Covid nella sanità

I numeri dell'Asp

1' DI LETTURA

TRAPANI – Continuano le stabilizzazioni all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Sono 229, tra dirigenti medici e comparto, i dipendenti assunti a tempo indeterminato con una delibera del commissario straordinario Vincenzo Spera. Sono lavoratori che hanno maturato i requisiti a sensi della legge del 234 del 30 dicembre 2021, la norma che consente di valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza Covid.

Gli assunti

In particolare, sono 207 i dipendenti del comparto nei ruoli sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale e 22 i dirigenti medici. Questo l’elenco in dettaglio: un dirigente Biologo; un dirigente Farmacista; 12 dirigenti psicologi; un dirigente medico Chirurgia plastica; due dirigenti medici Ginecologia e ostetricia; due dirigenti medici Nefrologia; un dirigente Medico in Orl ; un dirigente medico Fisiatria; un dirigente medico di Medicina legale. “Si tratta di un traguardo molto importante – ha sottolineato Spera – che conferma l’efficacia dell’azione amministrativa condotta dalla direzione strategica aziendale per la valorizzazione delle professionalità acquisite e la definizione degli organici al fine di garantire la migliore risposta all’esigenza dell’utenza”.